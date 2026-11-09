{"_id":"6af1940806df4a7ad80cde7b","slug":"video-faridabad-municipal-corporation-to-build-boundary-wall-following-borewell-accident-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बोरवेल हादसे के बाद निगम बनाएगा बाउंड्री वॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: बोरवेल हादसे के बाद निगम बनाएगा बाउंड्री वॉल

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:06 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में एक महीने पहले बोरवेल में गिरने से चार साल की नेहा की हुई मौत के बाद नगर निगम की और से हादसा होने के बाद सरकारी जमीन की कार्रवाई है बाउंड्री वॉल। ... और पढ़ें

विज्ञापन