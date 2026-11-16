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फरीदाबाद: 20 से 22 नवंबर तक होगा सांसद खेल महोत्सव, लड़कों की 11 खेल प्रतियोगिताएं होंगी
सांसद खेल महोत्सव-2026 के तहत फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लड़कों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस महोत्सव में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सर्कल कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तलवारबाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कार्यकारी जिला खेल अधिकारी निरेश यादव ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी हडल एप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें 14 खेलों में खिलाड़ियों ने दम दिखाया था।
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