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फरीदाबाद: साइकिल की दुकान में भीषण आग, कारण अज्ञात, पुलिस कर रही पूछताछ

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST







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डबुआ कॉलोनी स्थित एक साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस शॉर्ट सर्किट या आतिशबाजी के पतंगे से आग लगने की आशंका पर जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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