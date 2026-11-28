{"_id":"6b0ac47b2eba5c187209013b","slug":"video-faridabad-cm-saini-inaugurated-bus-depot-and-flagged-off-100-e-buses-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सीएम सैनी ने सेक्टर-48 में बस डिपो का किया उद्घाटन, 100 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: सीएम सैनी ने सेक्टर-48 में बस डिपो का किया उद्घाटन, 100 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी

अनुज कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:39 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:39 PM IST







Link Copied



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार की शाम को सेक्टर-48 में बस डिपो का उद्घाटन और जीएमसीबीएल की 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन