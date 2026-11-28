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- शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पहली से दसवीं तक लागू होगी योजना, लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़ेंगे परिणाम मेंसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहली से दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को योग पढ़ाया जाएगा। योग को पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल करने के साथ ही इसकी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। दोनों परीक्षाओं के अंक विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम में जोड़े जाएंगे। हरियाणा योग आयोग और शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित योजना अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में लागू की जाएगी।योजना के तहत योग को केवल शारीरिक गतिविधि तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे अन्य विषयों की तरह पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन, उनके लाभ और नियमित अभ्यास के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही योग से जुड़ी गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने पर जोर रहेगा।शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण-योजना लागू करने के लिए स्कूलों के शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी है। हरियाणा योग आयोग की ओर से शिक्षकों को योग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। जिले के शिक्षकों को मास्टर योग ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे विद्यार्थियों को सही तरीके से योगाभ्यास करा सकें। प्रशिक्षण के बाद स्कूलों में नियमित योग कक्षाएं संचालित की जाएंगी।परीक्षा में भी शामिल होंगे अंक-योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ विद्यार्थियों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी रहेगा। दोनों परीक्षाओं के अंक शैक्षणिक परिणाम में जोड़े जाएंगे। इससे योग की पढ़ाई को अन्य विषयों की तरह महत्व मिलेगा और विद्यार्थी इसे गंभीरता से सीखेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि सरकार योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना तैयार कर रही है। नए सत्र से इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। विद्यार्थियों को योग के शैक्षणिक और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी।