विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- कंपनी के निदेशक शुभम भाटी की जमानत याचिका अदालत ने की खारिजअदालत से-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। देशभर में साइबर ठगी की 502 शिकायतों से जुड़े एक बैंक खाते में 61.27 करोड़ रुपये का लेनदेन मिलने को अदालत ने गंभीर माना है। इसी खाते से जुड़े 46 हजार रुपये की ठगी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी शुभम भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और दोबारा इसी तरह के अपराध होने की आशंका को जमानत नहीं देने का आधार माना।मामला साइबर क्राइम थाना एनआईटी में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता गायत्री यादव ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन ऑर्डर रद्द हो गया। रिफंड लेने के लिए उन्होंने गूगल पर कंपनी का नंबर तलाश कर फोन किया। दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति ने उन्हें वाट्सएप पर संपर्क करने को कहा। इसके बाद एक लिंक भेजकर जानकारी भरने के लिए कहा गया। लिंक खोलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक खाते से 46 हजार रुपये निकल गए।तीन बैंकों से होकर पहुंची रकम-पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम पहले बैंक ऑफ इंडिया, फिर रत्नाकर बैंक और इसके बाद आरबीएल बैंक के खाते में पहुंची। यह खाता इश्पुजानी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर था। पुलिस के अनुसार, शुभम भाटी और दीपक सैनी कंपनी के निदेशक हैं। खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर भी शुभम के नाम पर जारी सिम से संबंधित मिला।बचाव पक्ष ने दी जमानत की दलील-पुलिस ने अदालत को बताया कि खाते के खिलाफ देशभर में 502 शिकायतें हैं और इसमें 61.27 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। बचाव पक्ष ने कहा कि शुभम 18 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। चालान पेश हो चुका है और अब कोई बरामदगी बाकी नहीं है। यह भी दलील दी कि घटना के समय वह कंपनी का निदेशक नहीं था। अभियोजन ने जीएसटी विभाग की जानकारी और बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।