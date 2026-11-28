उभरते खिलाड़ी : भारत के लिए खेलने का सपना लिए करिश्मा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:24 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:24 PM IST
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हॉकी का गढ़ कहे जाने वाले सिही गांव की करिश्मा भी अपने गांव की खेल विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले छह वर्षों से वह सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में नियमित अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सेक्टर-12 और फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार पहला और दूसरा स्थान हासिल कर चुकी हैं। करिश्मा ने छह साल के खेल सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है। हॉकी प्रशिक्षिका नीरेश यादव के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही करिश्मा का अगला लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जगह बनाना है। वह लगातार मेहनत कर अपने खेल को निखार रही हैं। उनका सपना भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए खेलना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना है।
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