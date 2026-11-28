संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित स्लेजहैमर क्रिकेट अकादमी में शनिवार को राइनो कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें द राइनो क्लब ने इंडोमिटेबल लाचिट्स को 57 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। टॉस जीतकर लाचिट्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए राइनो क्लब ने पांच विकेट पर 204 रन बनाए। रमेन ने 37 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली। गौरव सिंह ने 35 रन बनाए, जबकि कप्तान शेरपा ने 15 गेंदों पर नाबाद 43 रन का योगदान दिया। लाचिट्स की ओर से अविनंदन घोष ने तीन विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडोमिटेबल लाचिट्स की टीम 17.2 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। आरबी ने 27 गेंदों पर 46 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया, लेकिन अन्य बल्लेबाज टिक नहीं सके। राइनो क्लब की ओर से कप्तान शेरपा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए। हरीश ने भी तीन बल्लेबाजों को आउट किया। चार विकेट लेने वाले कप्तान शेरपा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।