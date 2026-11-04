{"_id":"6aeb11c490c4e0c5c20cdbce","slug":"video-faridabad-bird-enthusiast-rescues-a-parrot-from-his-sister-house-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बहन के घर से तोते को रेस्क्यू कर ले जा रहा पक्षी प्रेमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: बहन के घर से तोते को रेस्क्यू कर ले जा रहा पक्षी प्रेमी

अनुज कुमार

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:36 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:36 PM IST







Link Copied



रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति तोते को लेकर पहुंचा। उसने बताया कि बहन के बेटे ने एक तोते को मार दिया था, जिसके बाद वह दूसरे तोते को वहां से रेस्क्यू कर अपने घर ले जा रहा है। वह पक्षियों से प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है और उन्हें बेचने का काम नहीं करता। ... और पढ़ें

विज्ञापन