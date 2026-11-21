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फरीदाबाद:आशा वर्कर की एक से तीन दिसंबर तक हड़ताल, कर्मचारी का दर्जा और पेंशन की मांग उठाई

अनुज कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 10:05 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 10:05 PM IST







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फरीदाबाद की आशा कार्यकर्ताएं 1 से 3 दिसंबर तक हड़ताल करेंगी और दिल्ली पड़ाव में भाग लेंगी। वे कर्मचारी का दर्जा, 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन और 21 हजार रुपये पेंशन की मांग कर रही हैं। ... और पढ़ें

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