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Faridabad: A massive crowd of passengers thronged Faridabad Railway Station on the first day of Navratri; security arrangements were nowhere to be seen amidst the pushing and shoving while boarding the Jhelum Express.
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फरीदाबाद: पहले नवरात्र पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, झेलम एक्सप्रेस में धक्का-मुक्की के बीच सुरक्षा व्यवस्था नदारद
फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगी यात्रियों की भीड़ इस तरह ट्रेन में धक्का मुक्की कर चढ़ते यात्री आज पहला नवरात्रा है उसको लेकर भी काफी लोग मथुरा वृंदावन जाते हैं और यह ट्रेन झेलम एक्सप्रेस जम्मू से मथुरा आगरा होते हुए पुणे जाती है जिसमें वैसे भी यात्रियों की काफी भीड़ रहती है लेकिन यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं।
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