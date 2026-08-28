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रक्षाबंधन पर फरीदाबाद में हादसा: कार पर गिरा बिजली का खंभा, कोई हताहत नहीं

अनुज कुमार

Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर - 31 आईपी कॉलोनी में बीती रात करीब डेढ़ बजे एक बिजली का खंभा कार पर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ... और पढ़ें