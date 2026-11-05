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फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 10 जगह लिखे जा रहे दिशा-निर्देश

Thu, 05 Nov 2026 10:19 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:19 PM IST
Directional signs are being painted at 10 locations at Faridabad railway station
फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को रास्ता तलाशने में आसानी हो, इसके लिए जगह-जगह पेंट से दिशा-निर्देश लिखे जा रहे हैं। हरे टीन शेड पर पेंटर द्वारा "टिकट घर बाहर है" और तीर के निशान के साथ निकास का रास्ता लिखा जा रहा है। इस व्यवस्था से निर्माण कार्य के बीच भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
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