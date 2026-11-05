फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 10 जगह लिखे जा रहे दिशा-निर्देश

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फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को रास्ता तलाशने में आसानी हो, इसके लिए जगह-जगह पेंट से दिशा-निर्देश लिखे जा रहे हैं। हरे टीन शेड पर पेंटर द्वारा "टिकट घर बाहर है" और तीर के निशान के साथ निकास का रास्ता लिखा जा रहा है। इस व्यवस्था से निर्माण कार्य के बीच भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

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