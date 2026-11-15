फरीदाबाद में एसजीएम नगर छठ घाट पर पूजा करते श्रद्धालु

{"_id":"6af954e1296da0faf60febe1","slug":"video-samples-from-only-50-out-of-378-schools-were-sent-for-water-testing-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: 20 दिन पहले दिए थे पानी की जांच के आदेश, 378 में से अब तक सिर्फ 50 स्कूलों के नमूने ही भेजे गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}