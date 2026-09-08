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फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में रक्त जांच कक्ष पर लगी मरीजों की भीड़ महिला व पुरुष की अलग से लाइन नहीं होने पर भी महिला मरीज काफी परेशान है जिसको लेकर उनका कई पुरुषों के साथ कहा सुनी भी हुई है और यह हर रोज का मामला है क्योंकि यहां पर पंखे की व्यवस्था नहीं होने पर मरीज इस उमस भरी गर्मी में काफी परेशान हो जाते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यहां पर सुरक्षा करने की है यहां रक्त जांच कक्ष के गेट पर सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर भी महिला और पुरुषों में धक्का मुक्की रहती है और झगड़ा हो जाता है।

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