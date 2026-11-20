{"_id":"6affdad7f5086ce40808cb15","slug":"allegations-of-filling-in-a-pond-for-a-coal-mine-road-villagers-stage-a-protest-shahdol-news-c-1-1-noi1220-4952817-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"शहडोल: कोयला खदान की सड़क के लिए गांव का 50 साल पुराना तालाब पाटने का आरोप, तीन दिन से धरने पर ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}