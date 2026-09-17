{"_id":"6aac23be8fd7a51a5a0a619b","slug":"video-consuming-very-hot-food-and-drinks-is-dangerous-it-may-increase-the-risk-of-cancer-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहुत गर्म खाना-पीना खतरनाक, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहुत गर्म खाना-पीना पड़ सकता है भारी, बढ़ सकता है खाने की नली के कैंसर का खतरा खाना निगलने में परेशानी और बिना कारण वजन घटने को न करें नजरअंदाज हालिया शोध में भी बहुत गर्म पेय पदार्थों के सेवन और खाने की नली के कैंसर के बढ़े जोखिम के बीच संबंध सामने आया है। ऐसे में लोगों को भोजन और पेय पदार्थों को सामान्य तापमान तक ठंडा होने के बाद ही लेने की सलाह दी गई है।

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