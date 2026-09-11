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फरीदाबाद: बाटा मेट्रो स्टेशन के पास कार हाईवे पर लगी ग्रिल से टकराई, देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Fri, 11 Sep 2026 02:36 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 02:36 PM IST







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फरीदाबाद में नेशनल हाईवे स्थित बाटा मेट्रो स्टेशन के नीचे तेज रफ्तार से आ रही कार ने नेशनल हाईवे पर लगी ग्रिल में टक्कर मारी। ग्रिल और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। ... और पढ़ें

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