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मौत का खौफनाक वीडियो: मामा के घर गृहप्रवेश में आए बाउंसर की कुल्हाड़ी व ईंट-रॉड से पीट-पीटकर हत्या

Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST
Bouncer beaten to death with axe at maternal uncle housewarming ceremony cctv video
फरीदाबाद के तिलपत गांव में मामा के घर गृहप्रवेश में आए 25 वर्षीय वली मोहम्मद की कुल्हाड़ी व ईंट-रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना बच्चे को बाइक से टक्कर के बाद हुए विवाद के बाद हुई। वली मोहम्मद बीच-बचाव करने गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने छतों से ईंटें बरसाईं और कुल्हाड़ी से उनकी कमर व सिर पर वार किया।
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