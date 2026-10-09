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मौत का खौफनाक वीडियो: मामा के घर गृहप्रवेश में आए बाउंसर की कुल्हाड़ी व ईंट-रॉड से पीट-पीटकर हत्या

अनुज कुमार

Updated Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST







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फरीदाबाद के तिलपत गांव में मामा के घर गृहप्रवेश में आए 25 वर्षीय वली मोहम्मद की कुल्हाड़ी व ईंट-रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना बच्चे को बाइक से टक्कर के बाद हुए विवाद के बाद हुई। वली मोहम्मद बीच-बचाव करने गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने छतों से ईंटें बरसाईं और कुल्हाड़ी से उनकी कमर व सिर पर वार किया। ... और पढ़ें

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