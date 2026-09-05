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फरीदाबाद अस्पताल की इमरजेंसी बदहाल: रोज पहुंचते हैं 100 मरीज, दिल्ली किए जाते रेफर; देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Sat, 05 Sep 2026 04:45 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 04:45 PM IST







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फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग को खुद उपचार की जरूरत है। जहां 20 बेड की इमरजेंसी में रोज करीब 100 मरीज पहुंचते हैं। गंभीर मरीजों को सुविधाओं के अभाव में रेफर किया जाता है। ... और पढ़ें

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