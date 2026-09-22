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फरीदाबाद में टूटी सड़कें: शहर के मुख्य मार्ग तक हैं खराब, आए दिन होते हैं हादसे; विभाग की अनदेखी

अनुज कुमार

Updated Tue, 22 Sep 2026 08:24 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 08:24 PM IST







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फरीदाबाद के विभिन्न मुख्य मार्गों पर टूटी सड़कों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। संबंधित विभाग इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों को गिरने का डर बना रहता है। ... और पढ़ें

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