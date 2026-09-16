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रेंजर्स ग्राउंड में मनाया गया युवा संकल्प दिवस, सीएम धामी और महेंद्र भट्ट रहे मौजूद

Renu Saklani

Updated Wed, 16 Sep 2026 03:11 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 03:11 PM IST







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रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मोत्सव के अवसर पर युवा संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन युवाओं को संकल्प और सकारात्मक दिशा से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। ... और पढ़ें

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