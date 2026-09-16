रुड़की: फोन पर घंटों बात करना पड़ोसियों को नहीं आया रास, चिढ़े दंपती ने महिला से कर दी मारपीट, थाने में पूछताछ

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शक्ति विहार में फोन पर अधिक बात करने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एक दंपती ने अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ मारपीट कर दी। महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी दंपती को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया है।

शक्ति विहार निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पड़ोस में एक दंपती रहता है। आरोप है कि दंपती उसके फोन पर अधिक बात करने को लेकर परेशान रहता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कहासुनी होती रही है। महिला का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं, पड़ोसियों का आरोप है कि महिला का अपने पति से मनमुटाव चल रहा है और वह अकेली रहती है।

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पड़ोसियों ने महिला पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस स्तर से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी दंपती को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया गया है। जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।





