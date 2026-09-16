धर्मनगरी: कुंभ कीय यादें, सनातन की अस्मिता लौटाएगा हरिद्वार अर्धकुंभ, भव्य-दिव्य के साथ दिखेगा बेहतर प्रबंधन

हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य रूप में आयोजित करने की सराहना की जा रही है। इसे नासिक, प्रयाग और उज्जैन के आयोजनों से बेहतर प्रबंधन वाला बताया जा रहा है। इस पर मेरा भी समर्थन है क्योंकि, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को जोड़ना है। इसका लक्ष्य सनातन धर्म की खोई अस्मिता को वापस लाना भी है।

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कुंभ के साथ स्नान पर्व और कांवड़ जैसी व्यवस्था के आयोजनों के अनुभव के कारण हरिद्वार को प्रबंधन में अग्रणी माना जा रहा है। यहां भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले आयोजनों से मिली सीख को इस बार लागू किया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है।वास्तव में हरिद्वार में कुंभ आयोजनों का एक लंबा इतिहास है। यह इतिहास प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने में सहायक रहा है। अर्धकुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं देखा जा रहा है। यह सनातन मूल्यों के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। इस प्रयास से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की उम्मीद है। हरिद्वार को कुंभ आयोजनों के लिए एक अनुभवी स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां भीड़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की व्यवस्थाएं अन्य कुंभ स्थलों से बेहतर मानी जाती हैं।सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को एक सुगम और सुरक्षित अनुभव प्रदान किया जाएगा। अर्धकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाएगा। इससे धार्मिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रयास सनातन की पहचान को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। - आचार्य नितिन शुक्ला, तीर्थपुरोहित





