राजधानी में झमाझम बारिश, राहगीर और वाहन चालक हुए परेशान

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शनिवार सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे। दोपहर होते-होते लैंसडाउन चौक समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान सड़क से वाहन गुजरते रहे, वहीं राहगीर भी आवाजाही करते नजर आए। अचानक हुई बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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