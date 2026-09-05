Dehradun News: चकराता पीएनबी में स्टाफ की कमी से बैंकिंग लेनदेन बाधित

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शुक्रवार के अवकाश के बाद अगले दिन सुबह करीब 10:00 बजे बैंक खुला। पर्याप्त कर्मचारी नहीं पहुंचने के कारण कामकाज शुरू नहीं हो सका। दूरदराज के गांवों से आए ग्राहकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। ग्राहक पंकज जैन ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मौजूद रही। शाखा प्रबंधक पवन ने बताया कि अन्य कर्मचारी अवकाश पर थे और प्रणाली में तकनीकी समस्या थी। दोपहर करीब दो बजे दूसरी शाखा से कर्मचारी आने के बाद लेनदेन शुरू हो सका। पंकज जैन समेत कई अन्य ग्राहकों ने बैंक के डीजीएम से भी शिकायत की है।ग्राहकों ने आरोप लगाया कि शाखा में आए दिन व्यवस्थाएं खराब रहती हैं। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक में तैनात एक कर्मचारी का व्यवहार उचित नहीं है। ग्राहकों ने उच्चाधिकारियों से पर्याप्त स्टाफ तैनात करने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है।