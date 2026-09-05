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हरिद्वार: कार की टक्कर से घायल किशोरी की मौत, चौकी के बाहर परिजनों ने काटा हंगामा, चालक की गिरफ्तारी की मांग

Sat, 05 Sep 2026 05:58 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार।
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 05 Sep 2026 05:58 PM IST
सार

इलाज के दौरान किशोरी की मौत से परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई में देरी और चौकी के बाहर सीसीटीवी न होने पर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई।

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Haridwar Car Accident Teen Girl Dies During Treatment Family Protests Outside Railway Chowki
चौकी पर परिजनों ने काटा हंगामा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कार की टक्कर लगने के बाद गंभीर रूप से घायल किशोरी ने शनिवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने रेल चौकी के बाहर पहुंचकर हंगामा काटा।

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अभी तक ठोस कार्रवाई न होने और चौकी के बाहर सीसीटीवी कैमरे न होने के आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। करीब दो घंटे तक हंगामा चला। पुलिस ने जल्द चालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इसके बाद परिजन वापस लौट गए। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर ली है। तलाश में दबिश दी जा रही है।

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