हरिद्वार: कार की टक्कर से घायल किशोरी की मौत, चौकी के बाहर परिजनों ने काटा हंगामा, चालक की गिरफ्तारी की मांग

हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कार की टक्कर लगने के बाद गंभीर रूप से घायल किशोरी ने शनिवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने रेल चौकी के बाहर पहुंचकर हंगामा काटा।

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