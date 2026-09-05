Dehradun News: वॉलीबाल में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, पांच विद्यालयों ने जीते खिताब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में राइंका हरबर्टपुर ने लांघा को 25-19, 25-22 से हराया। अंडर-19 बालक वर्ग में राइंका केदारावाला ने पीएम श्री इंटर कॉलेज होरावाला को 25-20, 20-25, 25-19 से हराकर खिताब जीता। अंडर-14 बालक वर्ग में राइंका बरोटीवाला ने होरावाला को 25-23, 25-18 से हराया।अंडर-19 बालिका वर्ग में राइंका केदारावाला ने जैन बालिका इंटर कॉलेज को 25-18, 25-22 से शिकस्त दी। अंडर-17 बालिका वर्ग में राइंका होरावाला ने अशोक आश्रम को 25-21, 25-15 से हराया। समापन पर प्रधानाचार्य अभिजीत चक्रवर्ती ने विजेता व उपविजेता टीमों को मेडल दिए। संचालन व्यायाम शिक्षक जयंत कुमार ने किया। निर्णायक मंडल में मोहन प्रसाद मिश्रा, मध्यमान राणा, कुंवर राय, कपिल चावला, जावेद खान, भूपेंद्र मेहरा और मनोज रतूड़ी शामिल रहे।