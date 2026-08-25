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अमर उजाला ‘जीवांजलि विचारों से बदलाव तक’ कार्यक्रम: स्वरागिनी ग्रुप के सदस्यों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:23 PM IST
Amar Ujala Jivanjali From Ideas to Change event: Members of the Swaragini Group delivered spectacular performances
अमर उजाला की ओर से ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित ‘जीवांजलि विचारों से बदलाव तक’ विषयक प्रेरणादायक सत्र के दौरान गीतों की प्रस्तुति देते विवि के स्वरागिनी ग्रुप के सदस्य।
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