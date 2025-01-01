बस हादसा: सुबह बहन से राखी बंधवाई, जीवनभर रक्षा का दिया वचन; शाम को दो भाइयों ने दुनिया को कहा अलविदा

1 of 5 ऋषिकेश बस हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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रक्षाबंधन के दिन जिन बहनों की कलाई पर भाई ने राखी बंधवाई थी, उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद वही भाई उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सुबह बहन से राखी बंधवाकर जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देने वाले दो चचेरे भाई शुभम और ऋषभ शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गए। भद्रकाली के समीप हुए बस हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए और रक्षाबंधन की खुशियों को मातम में बदल गई।



2 of 5 बस के नीचे दबे भाइयों को निकालती टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

3 of 5 हादसे के बाद अस्पताल में लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हादसा इतना भयावह था कि दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। रक्षाबंधन का दिन दोनों परिवारों के लिए सुबह तक खुशियों से भरा था। घर में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी।

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4 of 5 हादसे के बाद अस्पताल में घायल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

भाईयों ने भी परंपरा निभाते हुए बहनों की रक्षा का वचन दिया और उनके सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम होते-होते घर की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं।

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5 of 5 हादसे के बाद मौके पर पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी