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Bihar: Grand preparations for Ganesh Puja in Muzaffarpur; a 15-foot idol will be created, modeled after Lalbau
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Bihar: Muzaffarpur में Ganesh Puja की भव्य तैयारी, Lalbaugcha Raja की तर्ज पर बनेगी 15 फीट प्रतिमा
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