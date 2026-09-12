बिहार: रील बनाने के चक्कर में फंसी छात्रा, परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने पर दो साल का हुआ निष्कासन

पूर्णिया में एक परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाकर रील बनाने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश एक छात्रा को भारी पड़ गई है। बनमनखी स्थित गोरेलाल मेहता कॉलेज में स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली छात्रा के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसे दो साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

निष्कासित छात्रा अंजू कुमारी बरहरा कोठी स्थित एसडी कॉलेज की छात्रा है, जिसका परीक्षा केंद्र जीएलएम कॉलेज, बनमनखी में पड़ा था। बीते 9 सितंबर 2026 को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान छात्रा ने चुपके से मोबाइल फोन अंदर ले जाकर परीक्षा हॉल का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद उसने इस वीडियो की रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए जीएलएम कॉलेज के प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक डॉ. प्रमोद भारतीय ने निष्कासन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पूर्णिया विश्वविद्यालय और संबंधित छात्रा के मूल कॉलेज को भेज दी गई है। प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सघन जांच की जाती है और मोबाइल ले जाना सख्त वर्जित है। इसके बावजूद छात्रा परीक्षा हॉल तक मोबाइल लेकर कैसे पहुंची, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है।

कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की गोपनीयता और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।