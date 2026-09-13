पीलीभीत: बरेली समेत आसपास के जिलों से चुराईं बाइक, 17 बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बाइक चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 17 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बाइकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थीं। उन्हें बेचने की तैयारी में थे। बरामद बाइकों में पीलीभीत के साथ ही रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली और ऊधमसिंह नगर के वाहन शामिल हैं। पुलिस अब बरामद बाइकों के संबंध में संबंधित थानों से सत्यापन करा रही है।



सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि रविवार को सुनगढ़ी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने माधोटांडा बाइपास रोड पर घेराबंदी कर दो आरोपियों को चोरी की दो बाइकों के साथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह (28) निवासी तोता बैरिया, थाना कैला खेड़ा, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड और सिकंदर सिंह (23) निवासी ग्राम बेरखेड़ा, थाना बिलासपुर, रामपुर के रूप में हुई।



पूछताछ में खुला चोरी की बाइकों का मामला

पुलिस के अनुसार थाना सुनगढ़ी में दर्ज मुकदमे से संबंधित चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी थी। इसी दौरान दोनों आरोपी चोरी की दो बाइकों के साथ पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों से बाइक चोरी करते थे। चोरी के बाद बाइकों की नंबर प्लेट हटा दी जाती थी और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेचने का प्रयास किया जाता था।