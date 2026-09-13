बरेली: चीनी मांझे की चपेट में आने से युवक घायल, गर्दन पर हुआ गहरा घाव, हालत नाजुक
बरेली में चीनी मांझे की वजह से फिर हादसा हुआ है। शनिवार को सिटी स्टेशन रोड पर श्मशान भूमि फाटक के पास चीनी मांझे की चपेट में आने से एक युवक की गर्दन पर गहरा घाव हो गया। शहर के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।
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बरेली में सिटी स्टेशन रोड पर श्मशान भूमि फाटक के पास शनिवार सुबह आठ बजे चीनी मांझे की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गर्दन पर गहरा घाव हो गया। युवक को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है।
जानकारी के मुताबिक सीबीगंज थाना क्षेत्र के तिलियापुर निवासी अनीस (32) अपने घर जा रहा था। श्मशान भूमि फाटक के पास अचानक मांझा उसकी गर्दन में लिपट गया। इससे उसकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया। परिजनों ने उन्हें मिनी बाइपास स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
डॉक्टरों के अनुसार अनीस की हालत फिलहाल स्थिर है। मांझा उनकी श्वांस नली तक नहीं पहुंचा। वह होश में है, हालांकि बोलने में असमर्थ बताए गए हैं। घायल के चचेरे भाई नईम ने घटना की जानकारी दी।
मंत्री का भतीजा भी हो चुका है घायल
शहर में चीनी मांझे की वजह से पहले ही घटनाएं हो चुकी हैं। बीते 15 जून को श्यामगंज फ्लाईओवर पर चीनी मांझे की चपेट में आने से प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे वीर सिंह गंगवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। निजी अस्पताल में कई दिनों तक उनका उपचार चला था।
29 जुलाई को चीनी मांझे से महादेव पुल पर कक्षा 12 के छात्र की गर्दन पर गहरा घाव हो गया था। उसका भी कई दिनों तक उपचार चला था। बीते दिनों पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।