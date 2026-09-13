बरेली: चीनी मांझे की चपेट में आने से युवक घायल, गर्दन पर हुआ गहरा घाव, हालत नाजुक

मंत्री का भतीजा भी हो चुका है घायल

शहर में चीनी मांझे की वजह से पहले ही घटनाएं हो चुकी हैं। बीते 15 जून को श्यामगंज फ्लाईओवर पर चीनी मांझे की चपेट में आने से प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार के भतीजे वीर सिंह गंगवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। निजी अस्पताल में कई दिनों तक उनका उपचार चला था।



29 जुलाई को चीनी मांझे से महादेव पुल पर कक्षा 12 के छात्र की गर्दन पर गहरा घाव हो गया था। उसका भी कई दिनों तक उपचार चला था। बीते दिनों पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।