यूपी: बरेली को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ राजभाषा पुरस्कार, मुंबई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और सरकारी कामकाज में इसके व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बरेली जिले को केंद्र सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 15 सितंबर को नवी मुंबई के वाशी स्थित सिडको सभागार में आयोजित 'हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन' के दौरान प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान को बरेली की आयकर आयुक्त ज्योत्सना जौहरी प्राप्त करेंगी।

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नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव रहमत इस्लाम के अनुसार, 14 और 15 सितंबर को राजभाषा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें बरेली में समिति के अध्यक्ष कार्यालय के रूप में आयकर विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।