{"_id":"6ac66fe123595d1b210904e5","slug":"video-rishikesh-50-percent-of-waste-at-govind-nagar-trenching-ground-cleared-relief-from-stench-and-pollution-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऋषिकेश: गोविंद नगर ट्रेंचिंग ग्राउंड का 50 प्रतिशत कूड़ा साफ, बदबू और प्रदूषण से मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऋषिकेश। गोविंद नगर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कूड़े के पहाड़ को हटाने की दिशा में चल रहा निस्तारण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन और नगर निगम के लगातार प्रयासों के चलते अब तक साइट से लगभग 50 प्रतिशत कूड़े का सफल निस्तारण कर दिया गया है। लंबे समय से गोविंद नगर और आसपास के क्षेत्रों के निवासी ट्रेंचिंग ग्राउंड के कूड़े, उठने वाली दुर्गंध और धुएं की समस्या से परेशान थे। नगर निगम द्वारा बायो-माइनिंग और वेस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों के जरिए कूड़े के ढेर को छांटकर रिसाइकल और डिस्पोज किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, कूड़े के निस्तारण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 50 प्रतिशत क्षेत्र साफ होने से आसपास की आबादी को बदबू और मच्छरों के प्रकोप से बड़ी राहत मिली है। निगम का लक्ष्य है कि शेष बचे 50 प्रतिशत कूड़े को भी तय सीमा के भीतर पूरी तरह निस्तारित कर इस जगह को पूरी तरह साफ और जनहित में उपयोगी बनाया जाए। स्थानीय निवासियों ने कूड़ा हटने पर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही गोविंद नगर ट्रेंचिंग ग्राउंड पूरी तरह कूड़ा मुक्त होकर एक स्वच्छ स्थल के रूप में उभरेगा।

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