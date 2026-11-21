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धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले शत्रुघ्न घाट पर इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर गंगा तट के बिल्कुल किनारे तक अस्थायी दुकानें और फड़ सजाए जा रहे हैं। इससे न केवल घाट का स्वरूप बिगड़ रहा है बल्कि सुबह, शाम गंगा आरती और स्नान के लिए पहुंचने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।कई बार घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती जिससे भीड़ बढ़ने पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके अलावा गंगा के बेहद करीब व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से नदी की स्वच्छता और निर्मलता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट ने बताया कि पूर्व में कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार न होने पर अब ठोस कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में प्रशासन और नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घाट किनारे से अवैध फड़ ठेले हटाने और सामान जब्त करने की कार्रवाई करेगी।