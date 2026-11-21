1 of 10 सीएम योगी की मां की अंतिम विदाई की तस्वीरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक







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एक तरफ बेटे का कद देश की राजनीति में लगातार बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ मां सावित्री देवी की दुनिया पंचूर गांव तक ही सिमटी रही। बेटे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जीवनशैली और संस्कारों से समझौता नहीं किया। अब उनकी अंतिम विदाई के भावुक पल और सादगी भरा जीवन लोगों की स्मृतियों में हैं।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी पंचतत्व में विलीन हो गईं। अपनी मां को अंतिम विदाई देते समय सीएम योगी भावुक हो गए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित पैतृक गांव पंचूर में उन्होंने मां के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुख्यमंत्री कई बार रूमाल से आंसू पोंछते नजर आए।



करीब 11:40 बजे अंतिम यात्रा चंडी घाट पहुंची। यहां अंतिम संस्कार की धार्मिक परंपराओं के अनुसार रस्में निभाई गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान वह भावुक नजर आए। घाट पर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए साधु-संतों, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य लोगों का पहुंचना जारी रहा। 13 अखाड़ों के आचार्य और श्रीमहंत भी अंतिम विदाई में शामिल हुए।

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2 of 10 सीएम योगी की मां की अंतिम विदाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किए जाने के पीछे परिवार की परंपरा भी जुड़ी है। पंचूर गांव के लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से हरिद्वार में करते हैं। इसी परंपरा के अनुसार सावित्री देवी को भी पैतृक घाट लाया गया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन 21 अप्रैल 2020 को हुआ था। कोरोना संक्रमण के दौर में परिस्थितियों के चलते उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार के बजाय फूलचट्टी घाट पर किया गया था।





3 of 10 हरिद्वार चंडी घाट पर हुआ सीएम योगी की मां का अंतिम संस्कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक, अनुशासित नेता और कठोर फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में होती है लेकिन उनके व्यक्तित्व के पीछे मां सावित्री देवी के दिए संस्कारों की भी अहम भूमिका रही।

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4 of 10 सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता तक बेटे के पहुंचने के बावजूद सावित्री देवी ने कभी अपने जीवन में सत्ता की चमक-दमक को जगह नहीं दी।



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5 of 10 हरिद्वार घाट पर पहुंचे मंत्री और संत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में उन्होंने एक साधारण ग्रामीण महिला की तरह जीवन बिताया। न बेटे के पद का लाभ उठाने की चाह रखी और न ही सरकारी सुविधाओं की अपेक्षा की।