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वीडियो: मुनस्यारी में खलिया तक रोपवे निर्माण की उम्मीद टूटी, पर्यटन मंत्री ने कहा सड़क कनेक्टिविटी बेहतर विकल्प

Fri, 13 Nov 2026 10:51 PM IST
Heera
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Updated Fri, 13 Nov 2026 10:51 PM IST
Hopes of construction of ropeway till Khalia in Munsiyari were dashed
मुनस्यारी में सालों से प्रस्तावित खलिया टॉप तक रोपवे निर्माण की उम्मीद पर लगभग ब्रेक लग गया है। खुद पर्यटन मंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने मुनस्यारी पहुंचकर कहा कि खलिया तक रोपवे निर्माण अधिक खर्चीला होगा। ऐसे में यहां तक रोड कनेक्टिविटी बेहतर विकल्प है। इसी दिशा में काम किया जाएगा। दरअसल, मुनस्यारी में खलिया बुग्याल पर्यटकों की पहली पसंद है। इसे खलिया टॉप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2007 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री स्व. प्रकाश पंत ने मुनस्यारी में पर्यटन की बेहतर संभावनाओं, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और उनकी पसंद को देखते हुए मुनस्यारी नगर से खलिया तक रोपवे निर्माण की पहल की थी। तब पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार किया। उम्मीद थी कि राज्य के युवा होते-होते वह समय आएगा जब खलिया तक रोपवे बनेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुनस्यारी पहुंचते ही इस उम्मीद पर लगभग ब्रेक लग गया है। पर्यटन मंत्री महाराज ने साफ तौर पर कहा कि रोपवे निर्माण में खर्च अधिक आएगा। वहीं टिकट महंगा होने से रोपवे से खलिया तक पहुंचना पर्यटकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसे में रोपवे के स्थान पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर विकल्प होगा। सरकार इसी दिशा में काम करेगी। उनकी यह बात चर्चाओं में है और इसने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों और पर्यटकों में निराशा पैदा कर दी है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पांडे, मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्रीराम सिंह धर्मसक्तू आदि ने कहा कि यदि खलिया तक रोपवे बनता तो इससे पर्यटकों के साथ ही पर्यटन कारोबार भी बढ़ता। बता दें कि खलिया पहुंचने के लिए पर्यटकों को बलाती से आठ किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है।
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