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Pithoragarh News: महिलाओं को ईको ब्रिक्स बनाने के गुर सिखाए

Fri, 13 Nov 2026 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 13 Nov 2026 10:58 PM IST
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Women were taught the techniques for making eco-bricks
टनकपुर (चंपावत)। मां पूर्णागिरि पर्यावरण समिति की ओर से ग्राम पंचायत गैंडाखाली नंबर तीन में महिलाओं ने सीखे ईको ब्रिक्स बनाने के गुर सीखे। समिति अध्यक्ष दीपा देवी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में दर्जनों महिलाओं ने किया प्रतिभाग। उन्होंने कबाड़ से कृति अभियान चलाया।
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शुक्रवार को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण और उसके रचनात्मक उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यशाला में समिति की अध्यक्ष के मार्गदर्शन और ग्राम इकाई प्रभारी सरस्वती देवी के नेतृत्व में महिलाओं को वेस्ट प्लास्टिक से ईको ब्रिक्स तैयार करने की विधि समझाई गई। समिति की अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
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यहां माया देवी, लीला देवी, मोहनी देवी, मीना देवी, शकुंतला देवी, हरु देवी, सोना देवी, कौशल्या देवी, ऋतु देवी, दिव्या देवी, रेखा देवी, चंदा देवी, नेहा कोहली, महक, यामिनी, यश, राशि, दिया, सौरभ, आनिया, गुन्नू, अंजलि आदि मौजूद थे।
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