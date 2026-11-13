Pithoragarh News: महिलाओं को ईको ब्रिक्स बनाने के गुर सिखाए

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शुक्रवार को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण और उसके रचनात्मक उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यशाला में समिति की अध्यक्ष के मार्गदर्शन और ग्राम इकाई प्रभारी सरस्वती देवी के नेतृत्व में महिलाओं को वेस्ट प्लास्टिक से ईको ब्रिक्स तैयार करने की विधि समझाई गई। समिति की अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन समय की सबसे बड़ी जरूरत है।यहां माया देवी, लीला देवी, मोहनी देवी, मीना देवी, शकुंतला देवी, हरु देवी, सोना देवी, कौशल्या देवी, ऋतु देवी, दिव्या देवी, रेखा देवी, चंदा देवी, नेहा कोहली, महक, यामिनी, यश, राशि, दिया, सौरभ, आनिया, गुन्नू, अंजलि आदि मौजूद थे।