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Pithoragarh News: कल नगर की सड़कों पर मैराथन में दौड़ेंगे धावक, रूट होगा डायवर्ट

Fri, 13 Nov 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 13 Nov 2026 10:56 PM IST
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Runners will take part in a marathon on the city's streets tomorrow; routes will be diverted
पिथौरागढ़। 15 नवंबर यानी कल पुलिस विभाग लोगों को फिट रहने का संदेश देने के लिए नगर में मैराथन का आयोजन करेगा। इसके लिए रूट और दूरी का निर्धारण किया गया है। नगर की सड़कों पर धावक दौड़ेंगे तो ऐसे में यातायात का रूट डायवर्ट किया जाएगा।
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एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि मैराथन सुबह सात बजे से पुलिस कार्यालय से शुरू होगी। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की पांच किलोमीटर, 16 से 45 आयु वर्ग की 12.5 किलोमीटर जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ कराई जाएगी।
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धावक टकाना, विजडम तिराहा, टनकपुर तिराहा, कुमौड़, एपीएस, पंडा बाईपास, रई, सिल्थाम, घंटाकरण, अपटैक तिराहा, गुप्ता तिराहा होते हुए पुलिस कार्यालय तक दौड़ लगाएंगे। धावकों के साथ ही वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मैराथन खत्म होने तक रूट डायवर्ट किया जाएगा। यह दौड़ लोगों को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य बेहतर रखने का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने मैराथन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।
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