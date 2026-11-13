Pithoragarh News: मुनस्यारी में टैंट में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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जानकारी के मुताबिक, फाफा बादली निवासी हिम्मत सिंह (40) पुत्र पुष्कर बीते बृहस्पतिवार रात आठ बजे के करीब घर पर खाना खाकर कुछ दूर बने थोड़ यानी कच्चे मकान में रखी बकरियों की रखवाली के लिए निकला। युवक को सुबह बोआई के लिए घर आना था। तब शुक्रवार को काफी देर बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो उसका बेटा थोड़ में पहुंचा।थोड़ के पास लगे टेंट में हिम्मत सिंह खून से लथपथ नजर आया। बेटे ने घटना की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को दी। जब लोगों ने टेंट में जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसके सिर में गंभीर चोट थी वह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला।ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस भी मान रही है कि युवक की संदिग्ध मौत हुई है। ऐसे में अब फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। वहीं शव का पोस्टमॉर्टम भी विशेषज्ञों की टीम से कराया जाएगा।सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने कहा कि युवक की मौत के कारणों की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके बाद भी आवश्यक कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने कहा कि फिलहाल मामले की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।