{"_id":"6ace2d02d62eca77e204a9ac","slug":"video-srinagar-nuts-and-bolts-of-crash-barriers-missing-on-the-kirtinagar-badiyargarh-motor-road-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: कीर्तिनगर-बडियारगढ़ मोटर मार्ग पर क्रैश बैरियर के नट-बोल्ट गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कीर्तिनगर-बडियारगढ़ मोटर मार्ग पर सेंद्री से करीब दो किलोमीटर पहले सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर के नट-बोल्ट गायब मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने करीब 60 मीटर क्षेत्र में क्रैश बैरियर के नट-बोल्ट गायब देखे और इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी।सेंद्री निवासी बलवीर सिंह पुंडीर , यशवीर सिंह, रणवीर सिंह, भीम सिंह और अजय मंगलवार सुबह श्रीनगर आ रहे थे। इस दौरान उनकी नजर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर पर पड़ी। पास जाकर देखने पर करीब 60 मीटर तक नट-बोल्ट गायब मिले। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि किसी ने बैरियर के हिस्से चोरी करने का प्रयास किया है। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है।ग्रामीणों का कहना है कि क्रैश बैरियर सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ छेड़छाड़ से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

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