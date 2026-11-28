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बैकुंठ चतुर्दशी मेले में स्कूली बच्चों ने लोकनृत्यों से बांधा समां
श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी-2026 के तहत शनिवार को भारतीय लोकनृत्यों पर आधारित विद्यालयी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों की धुनों पर बच्चों ने भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं के रंग बिखेरे। उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
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