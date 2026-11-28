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बैकुंठ चतुर्दशी मेले में सजी गढ़वाली गीतों की महफिल, मीना राणा और सौरभ मैठाणी की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक
बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी-2026 में शुक्रवार रात गढ़वाली नाइट का आयोजन हुआ। लोकगायिका मीना राणा, लोकगायक सौरभ मैठाणी और अमित सागर समेत अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। लोकप्रिय गढ़वाली गीतों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने देर रात तक लोकधुनों पर नाचते-झूमते कार्यक्रम का आनंद लिया।
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