पौड़ी: दंदल गांव में घास लेने जंगल गई महिला लापता, गुलदार के हमले की आशंका, मिली चुन्नी और दरांती
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 27 Nov 2026 07:55 PM IST
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पौड़ी शहर से सटे दंदल गांव में जंगल गई एक महिला लापता हो गई। महिला घास लेने जंगल गई थी। ऐसे में गुलदार के हमले की आशंका जताई जा रही है।
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जानकारी के अुनसार, रेखा देवी(35) पत्नी दीपक घर के पास ही जंगल में घास लेने गई थी। लेकिन वह नहीं लौटी। इसी सूचना वन विभाग को दी गई। जंगल से महिला की चुन्नी और दरांती मिली है। ऐसे में लोग गुलदार के हमले की बात मान रहे हैं। वन विभाग महिला की तलाश में जुटा है।
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