{"_id":"6aec953cb00ed648ab047295","slug":"video-srinagar-markets-buzz-with-activity-for-dhanteras-and-diwali-crowds-flock-in-for-shopping-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस और दीपावली को लेकर श्रीनगर के बाजारों में रौनक छाने लगी है। बाजार रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। गोला बाजार, गणेश बाजार और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग पर दुकानों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहार को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।

... और पढ़ें