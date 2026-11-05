Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Approval to Purchase Laparoscopic Set for Sub-District Hospital

Pauri News: उप जिला अस्पताल में लैप्रोस्कोपिक सेट खरीदने को मंजूरी

Thu, 05 Nov 2026 06:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 05 Nov 2026 06:13 PM IST
विज्ञापन
Approval to Purchase Laparoscopic Set for Sub-District Hospital
श्रीनगर। उप जिला अस्पताल श्रीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपलब्ध होने पर करीब 10 लाख रुपये की लागत से लैप्रोस्कोपिक सेट खरीदा जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी विभाग के लिए पांच मल्टीपैरा मॉनीटर और एक 12 चैनल ईसीजी मशीन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में हुई चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
विज्ञापन


बैठक में दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों, मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने प्रसव सेवाओं के लिए मैटरनिटी टेबल खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने 'खुशियों की सवारी' सेवा का उपयोग प्रसव के साथ अल्ट्रासाउंड और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी करने को कहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत अस्पताल में काउंसलर तैनात करने के निर्देश दिए। उपकरणों की खरीद जैम पोर्टल या निविदा प्रक्रिया से होगी।
विज्ञापन


बैठक के बाद डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांची। उन्होंने आईसीयू के सुचारु संचालन पर अस्पताल प्रबंधन की सराहना की और जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) की स्थापना एवं संचालन की जानकारी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में महापौर आरती भंडारी, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एलडी सेमवाल, एसडीएम नूपुर वर्मा, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रचित गर्ग, तहसीलदार दीपक भंडारी और उप कोषाधिकारी नंदन सिंह खत्री मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed