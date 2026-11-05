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यमकेश्वर हर्बल कुंभ 2026 में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भरत चौधरी ने की शिरकत, हेमंत द्विवेदी
यमकेश्वर ब्लॉक के मालाग्राम स्थित हर्बल वर्ल्ड हिमालय (श्री धन्वंतरि धाम) में हर्बल कुंभ के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, लघु उद्योग मंत्री भरत चौधरी सहित श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।
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