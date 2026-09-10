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श्रीनगर: एजीएम ने परखी रोडवेज की व्यवस्थाएं, नई बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा

अमन मैथानी

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:18 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:18 PM IST







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श्रीनगर। रोडवेज की सहायक महाप्रबंधक अंजलिका शर्मा ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर रोडवेज बस अड्डे और भक्तियाना स्थित कार्यशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यशाला में वाहनों के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और जरूरी सामान के स्टॉक की जानकारी ली। कर्मचारियों से बातचीत कर कमियों और आवश्यक संसाधनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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